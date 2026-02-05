Basilicata, fuga dei cervelli e competitività delle imprese: l’ecosistema lucano risponde. L’incontro pubblico e il progetto

L’ecosistema lucano risponde alla prima chiamata di “Basilicata: Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti”, il progetto di Fondirigenti, promosso da Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata e realizzato da Basilicata Press e Federmanager Academy, che domani 6 febbraio alle ore 15.30 nella Sala Convegni di Confindustria Basilicata (Via di Giura, Potenza) segna l’avvio delle attività pubbliche di un percorso dedicato a una delle principali sfide per il futuro della regione: riportare e valorizzare i talenti lucani, rafforzando al contempo la cultura e le competenze manageriali delle piccole e medie imprese.

Una sfida che richiede un approccio condiviso tra aziende, istituzioni, mondo della ricerca e rappresentanze economiche.

I lavori, coordinati dal giornalista Vito Verrastro, si apriranno con i saluti istituzionali di:

Antonio Braia (Presidente vicario Confindustria Basilicata),

Marco Bodini (Presidente Fondirigenti),

Luigi Prisco (Presidente Federmanager Basilicata),

Marco Bertolina (Presidente Federmanager Academy).

Seguirà un approfondimento sugli scenari di partenza del progetto, affidato a Giuseppe Torre, professore di etica, intelligenza artificiale e management, e la presentazione dei primi risultati della survey a cura di Salvatore Garbellano, docente di Management and Organizational Behaviour al Politecnico di Torino.

Il panel di discussione vedrà gli interventi di:

Gabriella Megale (Amministratore Unico Sviluppo Basilicata),

Donatella Caniani (Pro Rettrice Università degli Studi della Basilicata),

Maria Sabia (Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria),

Roberto Bocca (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Basilicata),

Michele Somma (Presidente Camera di Commercio della Basilicata),

Giuseppina Lo Vecchio (Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata).

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti. L’evento è in presenza e aperto a tutti.

Di seguito la locandina con i dettagli.