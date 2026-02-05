Basilicata, fuga dei cervelli e competitività delle imprese: l’ecosistema lucano risponde. L’incontro pubblico e il progetto

L’ecosistema lucano risponde alla prima chiamata di “Basilicata: Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti”, il progetto di Fondirigenti, promosso da Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata e realizzato da Basilicata Press e Federmanager Academy, che domani 6 febbraio alle ore 15.30 nella Sala Convegni di Confindustria Basilicata (Via di Giura, Potenza) segna l’avvio delle attività pubbliche di un percorso dedicato a una delle principali sfide per il futuro della regione: riportare e valorizzare i talenti lucani, rafforzando al contempo la cultura e le competenze manageriali delle piccole e medie imprese.
Una sfida che richiede un approccio condiviso tra aziende, istituzioni, mondo della ricerca e rappresentanze economiche.
I lavori, coordinati dal giornalista Vito Verrastro, si apriranno con i saluti istituzionali di:
- Antonio Braia (Presidente vicario Confindustria Basilicata),
- Marco Bodini (Presidente Fondirigenti),
- Luigi Prisco (Presidente Federmanager Basilicata),
- Marco Bertolina (Presidente Federmanager Academy).
Seguirà un approfondimento sugli scenari di partenza del progetto, affidato a Giuseppe Torre, professore di etica, intelligenza artificiale e management, e la presentazione dei primi risultati della survey a cura di Salvatore Garbellano, docente di Management and Organizational Behaviour al Politecnico di Torino.
Il panel di discussione vedrà gli interventi di:
- Gabriella Megale (Amministratore Unico Sviluppo Basilicata),
- Donatella Caniani (Pro Rettrice Università degli Studi della Basilicata),
- Maria Sabia (Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria),
- Roberto Bocca (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Basilicata),
- Michele Somma (Presidente Camera di Commercio della Basilicata),
- Giuseppina Lo Vecchio (Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata).
Le conclusioni saranno affidate a Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti. L’evento è in presenza e aperto a tutti.
Di seguito la locandina con i dettagli.