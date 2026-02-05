Meteo, pioggia e vento su Matera: scendono le temperature, ecco cosa ci aspetta

Su Puglia, Molise e Basilicata una nuova perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali.
La cattiva notizia è anche nel fine settimana altre perturbazioni sono attese in transito responsabili di tempo spesso instabile o a tratti perturbato.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Venerdì 6 Febbario, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.
Sabato 7 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.