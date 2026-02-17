Montescaglioso in festa per il Gran Finale del Carnevale: eventi dalle prime luci dell’alba e fino a notte inoltrata. Il programma

Oggi, martedì 17 febbraio, si celebra il Gran Finale del Carnevale Montese con una giornata intera di eventi che segneranno la conclusione di due settimane di festa, che hanno trasformato Montescaglioso nella capitale del Carnevale Lucano.
Migliaia di visitatori hanno affollato la città per partecipare a una delle manifestazioni più attese della regione, unendo tradizione, creatività e divertimento in un’esperienza unica.
A partire dalle prime luci dell’alba e fino a notte inoltrata, Montescaglioso si trasformerà in un palcoscenico di allegria, colori e tradizione.
Ecco il programma completo:
- 06:00 – La giornata si apre con la tradizionale sfilata del Carnevalone per le vie cittadine, organizzata dalla Pro Loco e dai gruppi spontanei locali, un inizio che coinvolgerà tutti fin dalle prime luci del mattino.
- 12:00 – In Piazza Roma si terrà il raduno dei gruppi del Carnevalone con le spettacolari scampanate finali, un momento di unione e allegria che culmina in un’esplosione di suoni e colori.
- 18:00 – In viale Kennedy, il pubblico potrà ammirare un suggestivo Laser Show, per poi proseguire alle 18:30 con la sfilata dei carri allegorici, che coloreranno le strade della città con le loro spettacolari opere artistiche.
- 21:00 – Sempre in viale Kennedy, ci sarà il tradizionale funerale del Carnevale e la pira ardente, una cerimonia simbolica a cura dell’Associazione La Lampa, per salutare il Carnevale con un rito di passaggio.
- 22:00 – La serata proseguirà con le premiazioni ufficiali, seguite dai ringraziamenti e una selezione musicale a cura di DJ locali con animazione.
- 22:00 – La festa si concluderà con il DJ set di Rocco D’Elicio e Konfucio Voice, per una serata Back to the ’90s e 2000s, dove tutti potranno ballare e divertirsi fino a tardi.