Matera, i segreti dei Sassi nel libro di Eustachio Nicoletti: ecco l’appuntamento

Mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Turi” di Matera è in programma l’incontro con Eustachio Nicoletti sul tema “Racconti di vita nei Rioni Sassi di Matera”, nell’ambito dei mercoledì di Unitep Cultura, attività di partecipazione alla vita intellettuale e sociale del territorio.

Eustachio Nicoletti, uomo di scuola e figura storica dell’attività sindacale lucana, è stato a capo della FLC il sindacato scuola della CGIL, ha ricoperto la carica di Segretario generale della CGIL materana e ora guida lo SPI, il sindacato dei pensionati.

Instancabile attivista, promotore di mille iniziative, è sempre in prima linea per i diritti e la giustizia sociale.

Nel corso dell’incontro conosceremo racconti di vita nei rioni Sassi di Matera narrati nel libro “Le tre donne” di Eustachio Nicoletti.

“Le tre donne” è un documento antropologico in cui l’autore ricostruisce con intensa partecipazione emotiva la vita nei Sassi di Matera attraverso l’universo femminile rappresentato nello specifico da tre figure appartenenti alla stessa famiglia, Mammonne, Ue’ momme, Mamèje, lasciando spazio alla loro forza narrativa fatta di gesti quotidiani e anche di silenzi.

Dopo i saluti del Presidente dell’Unitep Costantino Dilillo inter verranno Pancrazio Toscano, studioso del pensiero meridionalista, Francesco Avolio orinario di linguistica all’Università de L’Aquila, il disegnatore Giuseppe Palumbo.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della comunità.