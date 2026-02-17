Meteo: migliora il tempo su Matera, ma fino a quando? Le previsioni

Sulla nostra regione nella giornata di oggi la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Martedì 17 Febbraio, avremo oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.
Mercoledì 18 Febbraio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.