Montescaglioso: tra maschere, risate e riti secolari il Carnevale Storico “U Zit’ e ‘a Zit'” ha regalato una serata indimenticabile. Le foto

Ieri sera Montescaglioso si è trasformata in un palcoscenico di allegria, satira e tradizione grazie al Carnevale Storico “U Zit’ e ‘a Zit'”.

Le vie del centro storico hanno accolto cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti più iconici del Carnevale montese, con il celebre corteo nuziale goliardico che ha regalato sorrisi e divertimento a grandi e piccini.

La sfilata, che quest’anno si è svolta tradizionalmente il Lunedì di Carnevale, 16 febbraio, ha messo in scena un matrimonio in chiave comica, con figuranti mascherati da sposo e sposa.

L’evento, curato dalla Pro Loco Montescaglioso, ha animato la serata con festeggiamenti collettivi, il tradizionale “U Cumblument” e lo storico rituale dello “sfascio della pignata”, coinvolgendo l’intera comunità in un’esplosione di colori, risate e folklore.

Parallelamente, l’Associazione Mani in Pasta ha organizzato il Corteo Nuziale Baby, dedicato ai più piccoli.

Partito alle 18:00 dalla sede associativa in via Indipendenza, il corteo ha visto bambini nei ruoli classici di sposi, testimoni e invitati, muoversi tra le stradine del centro storico al ritmo della musica popolare del gruppo Monte Folk, diretto da Donato Semeraro.

L’evento ha permesso ai più giovani di vivere la tradizione in modo giocoso e immersivo, partecipando anche a laboratori creativi per scoprire la cultura e il patrimonio montese.

Mani in Pasta APS, da sempre attenta alla salvaguardia delle tradizioni locali, ha curato ogni dettaglio degli abiti e della messa in scena, garantendo un’esperienza che unisse goliardia, storia e divertimento.

Quest’anno, il corteo dei bambini si è inserito nel più ampio cartellone del Carnevale Montese 2026, che ha animato la città dal 7 al 17 febbraio, confermando il Carnevale come festa per tutte le età, tra memoria storica, creatività e partecipazione collettiva.

Ieri sera Montescaglioso ha dimostrato ancora una volta quanto la tradizione possa essere viva, divertente e capace di unire comunità e generazioni.

Tra maschere, risate e riti secolari, il Carnevale Storico “U Zit’ e ‘a Zit'” ha regalato una serata indimenticabile, celebrando l’identità e la cultura di un borgo che sa divertirsi senza perdere la propria storia.

Ecco le foto.