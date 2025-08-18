Montescaglioso: grande emozione per l’accensione delle luminarie in onore di Maria SS. Assunta in cielo e San Rocco. Il programma

La città dell’Abbazia festeggia il Santo Pellegrino di Montpellier con un sottofondo di luci e colori regalate dalle maestose luminarie della premiata ditta, La Lucerna di Ferrara Giuseppe con Sede a Gravina di Catania (CT), che adornano piazza Roma, le vie del centro storico in una delle feste più importanti e suggestive del sud italia.
I festeggiamenti che sono partiti il 31 Luglio con la tradizionale asta in piazza Roma proseguono dal 14 al 25 agosto con il clou degli eventi dal 18 al 21 agosto.
Con la tradizionale accensione delle luminarie in programma per oggi alle 20.30, si apriranno le giornate più importanti dei festeggiamenti.
Ecco il programma odierno:
18 AGOSTO
- ore 11.00. Matinée in Piazza del Popolo del Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso AGML diretto dal M° Roberto Laganaro;
- ore 19.30. S. Messa nella chiesa di San Rocco presieduta dai PP. Cappuccini;
- ore 20.30. Accensione delle Luminarie opera della ditta LA LUCERNA e benedizione dell’auriga e dei “Cavalieri per San Rocco”;
- ore 20.45. Processione di San Rocco verso il Convento dei PP. Cappuccini, preceduta dalla cavalcata e accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso e dalla Bassa Musica di Molfetta offerta da I TRE COLLI di Marino Locantore;
- ore 22.30. Concerto serale in cassarmonica del Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso diretto dal M° Roberto Laganaro.