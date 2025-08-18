Anna Tatangelo in concerto a Grottole! Ecco quando

Anna Tatangelo in concerto a Grottole (Mt).

Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno, alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, al coach in “Io canto Generation”, giurata in “Io Canto Family” o all’esperienza da giudice a “X Factor”), il lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al Sud”.

Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica. Proprio la musica sarà protagonista di un vero e proprio show fatto di colori, coreografie e ballerine.

E proprio la musica sarà al centro della nuova tappa del suo tour, che la vedrà esibirsi MARTEDI’ 19 AGOSTO a GROTTOLE (MT) presso Via Nitti (Piazzale Antistante il Campo Sportivo), in uno show emozionante, in cui i fan potranno cantare insieme a lei i grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

Inizio Show 22:00 | INGRESSO LIBERO.

Di seguito la locandina con i dettagli.