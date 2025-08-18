Anche una squadra lucana protagonista in una delle regate più affascinanti del Mediterraneo! In bocca al lupo

Venti edizioni e non sentirle.

La Palermo–Montecarlo, tra le regate offshore più prestigiose del Mediterraneo, torna dal 19 al 24 agosto con un fascino intatto e una carica rinnovata.

Quest’anno, oltre al valore sportivo, c’è l’orgoglio di celebrare un anniversario che segna la maturità di un evento entrato stabilmente nel calendario internazionale della vela.

Con partenza dal Golfo di Mondello e arrivo nel Principato di Monaco, i cinquecento miglia di mare che separano le due sponde annunciano ancora una volta un banco di prova unico per equipaggi, strategie e barche.

In questo scenario si inserisce con forza la squadra lucana, pronta a misurarsi con i migliori team internazionali a bordo del Beneteau First 40.7 Alakaluf.

A guidare la barca, nel doppio ruolo di skipper e timoniere, ci sarà Leonardo Carlucci, presidente del Circolo velico FIV 5 Vele, figura di riferimento per la vela del territorio e interprete di una leadership che unisce esperienza e visione.

Al suo fianco, l’armatore Michele Alfano, presidente di Marevivo Basilicata, che condivide la responsabilità tecnica e il valore simbolico di una sfida che porta con sé anche un messaggio di attenzione all’ambiente marino.

L’equipaggio, composto da Catello Alfano, Adolfo Bassanini, Francesco Saverio Dambrosio, Nicola Salatino, Davide Candela e Vincenzo Carenza, rappresenta il cuore pulsante del progetto sportivo.

Una squadra coesa, costruita sulla fiducia reciproca e sulla capacità di reagire compatta di fronte alle condizioni mutevoli del mare.

Sottolinea Carlucci:

“Siamo un gruppo che conosce la fatica e il valore della disciplina ma soprattutto crediamo nella forza del collettivo.

È questo il nostro punto di partenza per affrontare una regata che non perdona errori e premia solo l’affiatamento e la determinazione.”

Il progetto sportivo è sostenuto da partner strategici come Marevivo Basilicata e il Circolo velico Alakaluf, realtà che condividono la visione di unire sport, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

La presenza di questo equipaggio dimostra come anche una regione apparentemente lontana dalle grandi rotte della vela internazionale sappia esprimere competenze, passione e capacità organizzativa.

L’edizione del ventennale, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia insieme allo Yacht Club de Monaco e allo Yacht Club Costa Smeralda, sarà valida per i principali circuiti internazionali: Mediterranean Maxi Offshore Challenge (IMA), Campionato Italiano Offshore FIV, Trofeo d’Altura del Mediterraneo, Championnat IRC e Class 40 Trophy.

Un palcoscenico di altissimo livello, con oltre il quaranta per cento delle barche provenienti da dieci diverse nazioni, che farà da cassa di risonanza per l’impresa del team lucano.

Partecipare alla Palermo–Montecarlo significa affrontare il mare con rispetto e coraggio, ma anche rappresentare una comunità che si riconosce in un progetto collettivo.

Per l’equipaggio guidato da Leonardo Carlucci, l’appuntamento non è soltanto una gara: è l’occasione per dimostrare che la passione, la preparazione e lo spirito di appartenenza possono trasformare una sfida sportiva in un’esperienza capace di lasciare un segno.