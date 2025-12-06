Montescaglioso: Babbo Natale e il simpatico Grinch hanno regalato sorrisi e divertimento, assaporando le tradizionali pettole. Le foto

Si è svolta ieri sera, venerdì 5 dicembre, la tanto attesa Pettolata della Solidarietà, organizzata con cura e passione dal Gruppo Donne Avis di Montescaglioso.

L’evento, che apre ufficialmente il ricco calendario natalizio promosso dall’Avis dal 5 al 23 dicembre, ha dato il via a un percorso fatto di vicinanza, generosità e spirito comunitario.

Nonostante il freddo pungente, la serata ha registrato una grande partecipazione: tanti bambini accompagnati dai genitori hanno affollato la sede Avis di Via J.F. Kennedy, assaporando le tradizionali pettole e vivendo un momento di gioia condivisa.

L’atmosfera è stata animata dalla presenza di Antonella Mastronardi, dalla colorata bancarella di Natale e dall’arrivo dei due ospiti più attesi dai più piccoli: Babbo Natale e il simpatico Grinch, che hanno regalato sorrisi e divertimento.

Trucca bimbi e attività tematiche hanno completato una serata all’insegna della festa e della solidarietà.

Soddisfatta la presidentessa Anna Maria Grossi, che insieme a tutto il Gruppo Donne Avis ha espresso grande entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa:

“Nonostante il freddo la partecipazione è stata calorosa.

Vedere tanti bambini e famiglie riuniti in un momento di condivisione fa capire quanto sia forte il legame tra Avis e la comunità.”

La Pettolata si inserisce in un più ampio programma di appuntamenti che accompagnerà Montescaglioso fino al 23 dicembre, tra incontri, musica, solidarietà e la tradizionale lotteria benefica.

Tutte le attività hanno un unico obiettivo: raccogliere fondi da destinare ai più fragili, sostenendo quest’anno i Padri Trinitari di Bernalda e la Mensa della Fraternità Don Giovanni Mele del quartiere Piccianello.

Si ringraziano inoltre i tanti cittadini che hanno contribuito con materiale necessario per la preparazione della pettolata.

Grazie alla cifra raccolta durante la serata, saranno acquistati doni da destinare ai centri beneficiari.

Come sempre, l’Avis Montescaglioso conferma il proprio ruolo di motore sociale della comunità, grazie all’impegno costante dei volontari e alla forte partecipazione dei cittadini.

Ecco le foto.