Montescaglioso, attenzione! Ritornano attivi i parcheggi a pagamento. Ecco orari e zone

A far data da mercoledì 6 agosto 2025, ritorneranno attivi i parcheggi a pagamento già istituiti nel 2017 ma, questa volta, con un sistema di corresponsione del dovuto più celere ed adeguato all’utenza.

Come fa sapere il Sindaco Zito:

“Il problema traffico, come più volte ribadito, è legato ad un massiccio incremento, specie in questi mesi estivi, di veicoli sulle strade. Le aree che risentono maggiormente di questa criticità sono i centri storici, le aree limitrofe e le vie interessate da attività commerciali.

La sosta a pagamento è una soluzione necessaria per favorire il ricambio veicolare evitando parcheggi superflui ed, allo stesso tempo, rilanciare le attività commerciali consentendo ai propri clienti di raggiungerle con facilità.

Sono previste agevolazioni ai residenti della zona A del Centro Storico e titolari di partita IVA e per i B&B, che potranno così offrire un servizio turistico migliore.

Inoltre, anche per favorire sempre più le attività commerciali, sarà consentita una tolleranza di 15 min senza esibire il ticket: obiettivo non fare cassa ma facilitare acquisti veloci.

Uno degli scopi maggiori, poi, è anche incentivare i cittadini a lasciare l’automobile in zone più periferiche e godere della Città a piedi”.

Aree di sosta a pagamento tutti i giorni escluso i festivi (8.00 – 13.00 e 16.30 – 20.30):

• Via Garibaldi

• Via Carlo D’Alessio

• Via Caduti in Guerra

• Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

• Piazza Giovanni Paolo II

• Via Cavour