“I Bassotti di Laterza” trionfano a Ferrandina per la terza edizione del Palo della Cuccagna

Una giornata di festa, tradizione e comunità ha animato ieri, 3 agosto, il centro storico di Ferrandina, dove si è svolta la terza edizione di “Ferrandina in cima alla cuccagna”, evento clou della Settimana dello Sport, promosso dal Comune di Ferrandina, in collaborazione con CSEN Basilicata e a cura dell’Associazione Lo Scoiattolo APS.

A conquistare il palo e la vittoria finale è stata la squadra “I Bassotti di Laterza”, composta da sei grintosi atleti tutti originari della cittadina pugliese: Giovanni Basta, Arcangelo Scarati, Rocco Mossuto, Mirko Frammartino, Francesco Di Nardo, Carmine Bavaro.

I “Bassotti” si sono imposti sulle altre due squadre partecipanti, portando a casa un ricco bottino: un prosciutto crudo, una cassa di birra, un cesto di salumi, due bottiglie di vino, confezioni di prodotti da forno e dolci tipici alle mandorle.

La giornata si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Antonio Pirretti, storico volontario dell’associazione, scomparso tragicamente lo scorso febbraio sul posto di lavoro.

Tutti i partecipanti hanno indossato un fiocco nero sul petto come gesto simbolico di vicinanza alla sua famiglia e all’intera comunità ferrandinese.

Grande partecipazione anche per i giochi tradizionali a cura di Mario Pallotta, che hanno coinvolto bambini e ragazzi, riportando in vita attività ludiche del passato, fondamentali per la trasmissione dei valori di socialità e collaborazione tra generazioni.

A coinvolgere i giovanissimi anche il Palo della Cuccagna dei piccoli, organizzato con la supervisione dell’Associazione Italiana Palo della Cuccagna, che ha regalato sorrisi e soddisfazioni ai giovanissimi partecipanti, premiati con caramelle, una medaglia e un cappellino della Settimana dello Sport.

La manifestazione si è rivelata un’occasione unica per riaffermare il valore culturale dei giochi tradizionali come strumenti di inclusione, identità e condivisione, da trasmettere con orgoglio alle nuove generazioni.

L’iniziativa ha visto la collaborazione delle associazioni: Tertia ODV di Laterza, presieduta da Roberto Gigante, Genitori Insieme di Comumola (LE).

Nel corso della giornata, l’Associazione Lo Scoiattolo APS ha annunciato una novità per il prossimo triennio associativo: Gianluca Continanza è stato eletto nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Fondata nel 2022, Lo Scoiattolo APS promuove attività culturali e ricreative durante tutto l’anno.

Il calendario delle iniziative continua il 22 agosto con la terza edizione de “La Domenica del Villaggio”, un evento dedicato alla vita di comunità, alla tradizione e al divertimento intergenerazionale.

La tradizione che unisce. Il gioco che insegna. La memoria che vive.