Montescaglioso: aperte le iscrizioni per la “Cavalcata per San Rocco”. Ecco i dettagli

San Rocco viene celebrato in molti comuni della Basilicata.

E anche Montescaglioso onora il Santo di Montpellier.

Le celebrazioni religiose e civili si svolgono durante il mese di agosto, quando i molti emigranti rientrano per partecipare a queste celebrazioni.

Ma è il 20 agosto il giorno che il comune del materano dedica interamente al suo Santo patrono.

La Festa è un momento storico, una festa religiosa e un momento socioculturale molto importante.

Viene vissuta con molta fede sia dai cittadini che dai fedeli che raggiungono Montescaglioso da tutta la Basilicata.

Il Comitato Feste Patronali Montescaglioso annuncia:

“Cari amici Cavalieri,

vi comunichiamo l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla “Cavalcata di San Rocco” che si terrà il giorno 18 Agosto.

Il corteo partirà, come di consueto, da viale Kennedy (area adiacente al campo sportivo) e raggiungerà Piazza Roma ove sarà effettuata la benedizione dell’auriga, dei cavalieri e di tutti i cavalli che prenderanno parte alla processione serale del 20 agosto.

La cavalcata si unirà quindi alla processione che, come da tradizione, accompagnerà la Statua del Nostro Santo Patrono dalla chiesa di San Rocco alla chiesa dei Padri Cappuccini.

Per consentirci di organizzare al meglio le cavalcate, vi invitiamo ad iscrivervi entro il 10 agosto.

Non saranno accettate iscrizioni presentate fuori termine.

Per questioni di ordine pubblico è stata consentita l’iscrizione ad un numero massimo di 30 cavalieri.

Invitiamo coloro che dovessero iscriversi per la prima volta a prenotarsi immediatamente, in quanto le mantelline a disposizione dei neo iscritti sono quasi terminate.

Ricordiamo infine che il 31 luglio, come da tradizione, si terrà l’asta per il tiro del carro trionfale e l’asta per la consegna dello stendardo che aprirà la cavalcata nelle due serate di festa.

Siamo sicuri che anche quest’anno sarete in tanti e che la vostra presenza sia un omaggio di devozione a l nostro Santo Patrono.

Referente: Vincenzo Cifarelli 333 6109110″.