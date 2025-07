Basilicata: aggredita un’infermiera del 118!

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della Segreteria Aziendale UIL FPL

a firma di Domenico Pace.

Scrive Pace:

“La Segreteria Aziendale UIL FPL dell’ASP, denuncia con forza il grave episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Un’equipe del 118 di Genzano è intervenuta presso la struttura a seguito di una segnalazione di intervento.

All’arrivo, l’infermiera si è trovata di fronte a una situazione altamente critica e poco controllata, con almeno tre soggetti in evidente stato di agitazione psicomotoria.

Durante le operazioni di soccorso alla vittima, l’infermiera del 118 è stata oggetto di gravi minacce verbali, inclusa una minaccia di morte, e intimidazioni fisiche da parte di alcuni ospiti del centro, che impugnavano un tagliente – lo stessa presumibilmente utilizzata per compiere atti di autolesionismo.

Solo la presenza delle Forze dell’Ordine ha evitato conseguenze peggiori.

La UIL FPL esprime massima solidarietà all’infermiera aggredita e a tutto il personale sanitario coinvolto, e chiede con urgenza maggiori garanzie di sicurezza per chi opera quotidianamente in contesti ad alto rischio come i CPR.

È inaccettabile che chi è chiamato a prestare soccorso e assistenza si trovi esposto a simili pericoli, senza adeguato supporto medico e senza protocolli di sicurezza realmente efficaci”.