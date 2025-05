Montalbano Jonico: finalmente dopo un iter complesso questa importante infrastruttura presto a disposizione della collettività. Ecco quando l’inaugurazione

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, inaugurerà il 19 maggio, alle ore 10.30, l’area di interscambio gomma-gomma e gomma-ferro ubicata nel territorio del Comune di Montalbano Jonico e finanziata con la legge 151-81 (legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali) per circa 600mila euro.

L’opera, inserita in un piano più articolato predisposto dalla Provincia di Matera che prevede altre due aree di interscambio (a Garaguso e Pisticci scalo) va considerata come strategica per un’area vasta che comprende in parte la collina materana e, per la parte restante, anche la vicina area jonica.

Ha dichiarato il Presidente Mancini:

“Finalmente dopo un iter complesso questa importante infrastruttura è a disposizione della collettività.

Ringrazio chi mi ha preceduto e l’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera per aver dato concretezza a questo importante obiettivo.

L’area sarà inserita a pieno titolo nel piano regionale dei trasporti e andrà ad implementare l’offerta dei servizi per tutti coloro che fruiscono del Trasporto Pubblico Locale”.