Basilicata, imprese delle aree industriali in difficoltà: “Trovare una soluzione al più presto”. La richiesta

“Un tavolo di confronto tra la Regione ed il gestore della rete elettrica affinché si individuino le iniziative per mettere in condizione le aziende attive nelle aree industriali lucane di immettere in rete l’energia elettrica in surplus generata da nuovi impianti fotovoltaici nei periodi di fermo produttivo”.

E’ quanto sollecita il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, che sulla questione ha presentato un’interrogazione a risposta immediata:

“Nei giorni scorsi ha incontrato alcuni imprenditori ed è emersa la difficoltà nell’installare impianti fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica in quantità tale da permettere un significativo abbattimento dei costi di produzione.

Questo perché il soggetto gestore della rete elettrica, non è in grado di garantire l’immissione in rete dell’energia in surplus prodotta poiché in vari casi le infrastrutture presenti non sono adeguatamente dimensionate per ricevere ulteriori quantitativi di energia oltre quelli che vengono già immessi.

Tutto questo è paradossale non solo perché abbattere i costi di produzione è fondamentale per le aziende ma anche perché rappresenta un gap di competitività che si ripercuote sulla possibilità di ulteriori assunzioni.

Per questo ho presentato un’interrogazione ed ho chiesto che l’assessore al ramo convochi un tavolo per trovare una soluzione al più presto.

Dobbiamo aiutare le nostre imprese ad abbattere i costi di produzione per stare sul mercato in maniera competitiva”.