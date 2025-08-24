Meteo: su Matera pioggia in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 25 Agosto avremo cieli giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 19°C.
Invece, Martedì 26 Agosto avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.