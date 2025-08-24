A Bernalda continua l’estate: ecco uno degli eventi più attesi del calendario

Continua l’estate a Bernalda.
Dopo la grande festa arriva uno degli eventi più attesi del calendario: In Vino Verijazz – Rassegna enologica.
Per l’XI edizione arriva in concerto Rossana Casale.
Appuntamento a questa sera, Domenica 24 agosto 2025 a partire dalle ore 19:00 in Piazza San Bernardino.
Presenti anche Stand gastronomici.
L’ingresso è gratuito e non ci sono posti a sedere.
Il Comune di Bernalda è orgoglioso di essere, anche per questa edizione, main sponsor e partner istituzionale dell’evento.