Meteo: su Matera crollo delle temperature. Nuovo peggioramento in arrivo? Ecco le ultime previsioni

Ancora freddo sulla Basilicata.
I primi fiocchi di neve negli scorsi giorni hanno fatto visita a parte della nostra regione, ma cosa ci attende ora su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 10 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 5°C.
Invece, Domenica 11 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.