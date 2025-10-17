Meteo Matera: si va verso un graduale miglioramento. Le ultime previsioni

Nel corso dei prossimi giorni la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento nel corso del weekend.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 18 Ottobre avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 12°C.
Invece, Domenica 19 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.