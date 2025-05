Mel Gibson è tornato nella nostra Matera per il suo nuovo film! I dettagli

Il regista e attore statunitense Mel Gibson ha fatto la sua comparsa tra le antiche vie di Matera, osservando con sguardo attento i luoghi che faranno da sfondo al suo nuovo film, ‘La Resurrezione di Cristo’.

Il premio Oscar, come fa sapere il Tempo, è tornato laddove, oltre vent’anni fa, aveva girato uno dei suoi film più celebri, “The Passion of the Christ”.

Accompagnato solo da pochi collaboratori, Gibson ha attraversato via Bruno Buozzi e piazza San Pietro Caveoso per poi inoltrarsi nel suggestivo vico Solitario, ripercorrendo idealmente i passi compiuti all’inizio degli anni Duemila durante i sopralluoghi per la sua prima pellicola biblica.

Per il nuovo progetto, attesissimo dai fan e destinato a riaccendere il dibattito come la pellicola precedente, inizieranno le riprese il prossimo agosto negli studi di Cinecittà.

Ma non mancheranno le location a cielo aperto: oltre a Matera, la troupe farà tappa a Ginosa, Altamura e nella Gravina di Laterza, in Puglia, confermando l’amore di Gibson per i paesaggi rupestri del Sud Italia.