Campionati Italiani di Kickboxing: gli atleti di Matera e provincia conquistano cinque medaglie d’oro, cinque argenti e un bronzo. Complimenti

I Campionati Italiani di Kickboxing si sono svolti a Roma dal 17 al 18 maggio 2025, con la partecipazione di circa 350 atleti impegnati nella conquista delle maglie azzurre in vista delle prossime competizioni internazionali.

Per i Junior, i Campionati Europei WAKO si terranno a Jesolo, a seguito della rinuncia del Portogallo all’organizzazione per problemi tecnici; per i Senior, invece, gli impegni sono previsti nel mese di ottobre in Arabia Saudita.

Un numeroso gruppo di atleti lucani ha preso parte a questa importante manifestazione sportiva, guidato dal Tecnico della Nazionale Biagio Tralli e supportato dai Maestri Gino Clemente, Danilo Andrulli e Angelo Zimmari.

Gli atleti schierati erano i seguenti:

Antonella Venneri – 52 Kg Old Junior K-1, primo posto (A.S.D. Elite Kickboxing Putignano/Matera);

Perucci Martina – 60 Kg Low Kick, senza piazzamento (S.S.D. Cam Athena Montescaglioso);

Riccardi Rosanna – 70 Kg Senior, primo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera);

Lorenzo Lorusso – 54 Kg Old Junior Low Kick, secondo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera); Montemurro Vito – 57 Kg Senior K-1, primo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera);

Bledar Kaleci – 57 Kg Senior Low Kick, secondo posto (A.S.D. Cam Athena Montescaglioso);

Chiriac Costantin – 63,500 Kg Low Kick, terzo classificato (S.S.D. Cam Athena Montescaglioso);

Marco Sportelli – 63,500 Kg Old Junior Low Kick, secondo posto (Elite Kickboxing Putignano);

Musto Antonio – 67 Kg Senior Low Kick, secondo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera);

Bozza Gabriel – 67 Kg Old Junior Low Kick, primo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera);

Francesco Todisco – 75 Kg Low Kick secondo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera);

Leonardo Giovanni – 75 Kg Old Junior Low Kick, primo posto (Elite Kickboxing Putignano);

Zaccaro Lorenzo – 91 Kg Senior Low Kick, primo posto (S.S.D. Dynamic Center Matera).

Il Maestro Biagio Tralli ha commentato:

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti da questo numeroso gruppo di ragazzi che hanno dimostrato grande sacrificio per raggiungere il massimo della preparazione in occasione di questo importante evento.

Molti non sono riusciti a primeggiare questa volta; tuttavia sono certo che lavoreranno ancora più intensamente affinché in futuro saranno loro a emergere come i migliori.

Altri invece hanno confermato il proprio status di atleti della Nazionale Italiana di Kickboxing e continueranno a portare alto il nome del nostro magnifico e forte Team».

Conclude con un sentito ringraziamento rivolto agli atleti e a tutto il Team: «Grazie ragazzi».

Ecco le foto dei campioni lucani.