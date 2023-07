Matera: un omaggio speciale a tutti i volontari che fanno parte dell’Associazione Angeli del Carro! Ecco le foto

Per ringraziare tutti i volontari che fanno parte dell’Associazione Angeli del Carro per il supporto e per il servizio di difesa al carro, svolto con devozione e dedizione, l’Associazione Maria SS. Della Bruna ha deciso di omaggiare il gruppo donando loro un importante pezzo del carro trionfale realizzato in occasione della 634^ edizione della Festa della Bruna, firmato con dedica dalle esecutrici Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigia Bonamassa e Laura D’Ercole, presenti tra gli altri durante questo grande momento di festa.

Spiega l’associazione:

“Quest’anno, questa parte del carro rappresentava l’ingresso del Santo Sepolcro, con la pietra ribaltata e un giovane angelo a ricordarci che il Signore è risorto.

Un simbolo forte e dal significato rilevante che richiama la morte e la resurrezione del Cristo, ma anche della nostra anima, spesso sottoposta a tribolazioni e a difficoltà che ognuno di noi, ogni giorno, può trovarsi ad affrontare e a dover superare.

A loro, ancora il nostro e più sentito grazie.

A mogghj a mogghj”.

Ecco le foto della consegna dell’omaggio.

