Basilicata: auto in fiamme! Sul posto i Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 14.30, sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura in via Tirreno a Potenza.

Il personale intervenuto giunto sul posto ha trovato un’auto Fiat Bravo completamente avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco allertati dalle numerose telefonate pervenute al 115 sono intervenuti con due automezzi, durante le operazioni di spegnimento e successivo recupero del veicolo, la strada è stata temporaneamente chiusa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, per un totale di sette unità.

Sul posto anche la Polizia Locale ed il Soccorso Stradale.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)