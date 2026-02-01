Matera, tenetevi pronti: sta per tornare Vivincittà. Ecco la data

Il Comitato territoriale Uisp Matera con la collaborazione dell’ASD Athlos Matera promuove la prossima edizione di Vivicittà
Domenica 12 aprile.
Vivicittà, fa sapere l’associazione in una nota:
“tornerà lungo le strade di Matera nel segno dell’Inclusione della Rigenerazione e dell’Innovazione con un obiettivo ben preciso: correre, camminare, conoscere e vivere il centro e la periferia della città
Due i percorsi:
- quello di 10 km competitivo (aperto anche ai liberi e alle libere);
- quello di 4 km non competitivo aperto a tutti e tutte”.