Matera, tenetevi pronti: sta per tornare Vivincittà. Ecco la data

1 Febbraio 2026

Il Comitato territoriale Uisp Matera con la collaborazione dell’ASD Athlos Matera promuove la prossima edizione di Vivicittà
Domenica 12 aprile.

Vivicittà, fa sapere l’associazione in una nota:

“tornerà lungo le strade di Matera nel segno dell’Inclusione della Rigenerazione e dell’Innovazione con un obiettivo ben preciso: correre, camminare, conoscere e vivere il centro e la periferia della città

Due i percorsi:

  • quello di 10 km competitivo (aperto anche ai liberi e alle libere);
  • quello di 4 km non competitivo aperto a tutti e tutte”.