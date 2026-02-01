In Basilicata la Ministra Casellati, in vista del Referendum. Le sue parole

“Questa campagna referendaria è importantissima.

La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella magistratura attraverso due scelte chiare: la separazione delle carriere e la riforma del Csm.

Separare le carriere significherà eliminare ogni contaminazione tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero, così finalmente le parti del processo saranno su un piano di parità”.

Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, ieri a Potenza per una conferenza stampa di apertura della campagna per il ‘Sì’ al referendum del 22 e 23 marzo, che ha aggiunto:

“Oggi invece, al Consiglio superiore della magistratura, che è anche segretaria regionale della Basilicata di Forza Italia – pm e giudici possono valutarsi a vicenda.

Questo crea contaminazione e può generare un potenziale conflitto di interessi.

Noi abbiamo fiducia nella magistratura, proprio per questo diciamo che a due ruoli diversi devono corrispondere funzioni diverse.

Il processo deve essere come un triangolo isoscele: in alto c’è il giudice, ovvero l’arbitro imparziale, alla base difesa e accusa su un piano di perfetta parità. Il giudice è come l’arbitro in una partita di calcio: non può mai portare la maglia di uno dei giocatori in campo.

Questa riforma non limita l’autonomia della magistratura, ma anzi la rafforza. Lo dice chiaramente anche il testo. E chi dice il contrario dice il falso, perché nella riforma viene specificato che sia il pubblico ministero sia il giudice sono autonomi e indipendenti da qualsiasi potere.

Chi sostiene il contrario mente sapendo di mentire”.

All’iniziativa, oltre a Casellati – secondo quanto reso noto in un comunicato – erano presenti anche:

“il presidente della Regione Vito Bardi,

l’assessore regionale Francesco Cupparo, Gianuario Aliandro (consigliere regionale Forza Italia Basilicata),

Fernando Fortunato Picerno (candidato regionale e assessore alle Politiche sociali Comune di Potenza),

Vincenzo Taddei (coordinatore provinciale Forza Italia Potenza),

Gianluca Modarelli (coordinatore provinciale Forza Italia Matera),

Sergio Lapenna (presidente Comitato per il Sì e avvocato),

Matteo Restaino (responsabile Dipartimento Giustizia Forza Italia Basilicata e avvocato),

Livia Lauria (consigliere comunale Policoro).

Nel pubblico erano presenti numerosi esponenti di Forza Italia Giovani e Azzurro Donna, consiglieri e assessori del Comune di Matera, oltre a iscritti, sindaci e amministratori locali”