Ferrandina pronta a vestirsi di rosa per sensibilizzare alla prevenzione. L’evento

1 Febbraio 2026

Oggi, Domenica 1 febbraio alle ore 17:00, presso il Complesso Monumentale San Domenico (ingresso da Corso Vittorio Emanuele II – Piano Terra), a Ferrandina sarà inaugurata la nuova sede distaccata del Comitato Basilicata di Komen Italia.

Il rosa, colore caratteristico utilizzato nel corso delle inziative patrocinate dall’associazione, è stato scelto per evocare femminilità, speranza e solidarietà.

Quello che aprirà nel Comune materano rappresenta un importante presidio per rafforzare le attività di prevenzione e supporto rivolte alla nostra comunità, nato grazie alla collaborazione tra Komen Italia e l’Amministrazione Comunale.

Sarà un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

