Matera, sicurezza nei cantieri: attenzione sulle nuove misure. L’incontro

Il prossimo 23 marzo 2026, dalle ore 14,30 alle 18,00 presso l’Hotel del Campo di Matera, Confapi e Ispettorato Territoriale del Lavoro terranno un seminario di approfondimento tecnico e giuridico dedicato alle novità introdotte dal Decreto Sicurezza sul Lavoro (DL 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025).

L’iniziativa prevede interventi istituzionali e relazioni a cura di funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza–Matera, oltre a contributi programmati dei rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali e delle Associazioni di categoria locali.

La partecipazione è rivolta a professionisti, imprese e operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro e della gestione dei rapporti di lavoro.

L’evento è co-organizzato con gli Ordini e Collegi professionali di riferimento, con l’attribuzione di crediti formativi secondo le rispettive normative.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, fortemente avvertita dalle aziende associate, di approfondire gli aspetti normativi, operativi e applicativi introdotti dal provvedimento, al fine di garantire un corretto adeguamento alle disposizioni vigenti e promuovere una gestione consapevole e responsabile degli obblighi in materia di sicurezza.

La legge 198, in vigore dal 1° gennaio 2026, mira a una protezione integrale (fisica, digitale e psicologica) del lavoratore.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi della sicurezza nei cantieri, con l’introduzione del badge digitale di cantiere e della patente a crediti per il lavoro irregolare, le nuove norme sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria, le norme su inclusione e disabilità, gli incentivi per le imprese che investono in sicurezza.

Per l’Ispettorato del Lavoro interverrà il Direttore, dott. Michele Lorusso.

Per Confapi Matera interverrà il Presidente della Sezione Edili ANIEM, dott. Mario Bitonto.

Gli Organi di Informazione sono cortesemente invitati.

Programma

Seminario di Approfondimento

Le nuove misure del Decreto Sicurezza

Legge 198/2025 di conversione del DL 159/2025

Programma della giornata:

ore 14,30 registrazione dei partecipanti;

ore 14,45 Saluti istituzionali;

ore 15,00 Relazione introduttiva e moderatore;

Dott. Michele Lorusso – Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera

Approfondimenti tecnici a cura di:

Isp. Francesco Tragni – Capo Team Vigilanza Tecnica di Matera ITL;

Dott. Michele Cimmarusti – Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza ITL;

Ing. Salvatore Mazziotta – Capo Team Vigilanza Tecnica, ITL sede di Potenza

Ore 17,00 Interventi programmati

Dott. Mario Bitonto – Confapi Matera

Ing. Giuseppe Lapacciana – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera

Arch. Antonello Capodiferro – Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera

Dott.ssa Cosima Francesca Natuzzi – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Matera

Geom. Maurizio Sarcuni – Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Matera

Dettagli dell’evento:

Data: 23 marzo 2026

Orario: dalle 14,30 alle 18,00

Luogo: Hotel del Campo, Via Lucrezio – 75100 Matera

Di seguito la locandina con i dettagli.