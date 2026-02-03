Matera, sicurezza e collaborazione istituzionale: primo incontro tra il Sindaco e il nuovo Questore

Sicurezza, collaborazione istituzionale e vicinanza ai cittadini sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nel Palazzo Municipale di Matera tra il Sindaco Antonio Nicoletti e il nuovo Questore Davide Della Cioppa, recentemente insediato in città.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un primo e cordiale confronto istituzionale, volto a ribadire la comune volontà di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni, nella consapevolezza che un’azione condivisa rappresenti un presupposto fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza della comunità.

Il Sindaco Nicoletti ha espresso al Questore i migliori auguri di buon lavoro, assicurando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a rafforzare la collaborazione sui temi della sicurezza urbana, della prevenzione e della tutela del territorio, soffermando l’attenzione sull’impegno che attende Matera nei prossimi mesi, quando sarà al centro del Mediterraneo nel suo ruolo di Capitale della Cultura e del Dialogo.

Il Questore Della Cioppa ha confermato, dal canto suo, l‘impegno a mantenere un rapporto costante e costruttivo con l’Amministrazione e con la cittadinanza.

Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso e coordinato, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini e di rafforzare il senso di fiducia nelle istituzioni.