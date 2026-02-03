Albo volontariato Pisticci 2026: ecco fino a quando iscriversi

La Città di Pisticci aggiorna ogni anno l’𝗮𝗹𝗯𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 delle associazioni di volontariato. Uno strumento utile per riconoscere e valorizzare chi si prende cura della comunità.
Per il 𝟮𝟬𝟮𝟲 sono aperte le procedure per:
• 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 (associazioni non ancora presenti in albo)
• 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗶 (associazioni già iscritte)
𝘀𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮: sabato 𝟮𝟴 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲.
Le domande dovranno essere presentate 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 —> https://www.comune.pisticci.mt.it/it/novita/page/iscrizioni-associazioni-all-albo-comunale-anno-2026?fbclid=IwY2xjawPvIcdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAxbTVIajhYR011RDNqQ0xWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjCGfJ-a-3EdUgNxASZlscdyWD-uK1GifgidLzigjRR7LPSVTZjUUsrrH9ax_aem_Run2yV52t_iSGpf7CAnhqg