Matera, Confcommercio e negozianti incontrano il Sindaco: impegno per accelerare i lavori di questa Piazza

Questa mattina la Confcommercio di Matera assieme ad una delegazione di attività commerciali presenti in Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio ha incontrato il Sindaco di Matera;
sono emerse criticità sulla tempistica dei lavori di riqualificazione di Piazza della Visitazione.
L’incontro è stato proficuo e utile.
L’amministrazione, comprendendo le obiettive difficoltà degli operatori, si è impegnata ad accelerare e a completare i lavori nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la riapertura della Piazza.