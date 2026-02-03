ULTIME NEWS

Matera, Confcommercio e negozianti incontrano il Sindaco: impegno per accelerare i lavori di questa Piazza

3 Febbraio 2026

Questa mattina la Confcommercio di Matera assieme ad una delegazione di attività commerciali presenti in Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio ha incontrato il Sindaco di Matera;

sono emerse criticità sulla tempistica dei lavori di riqualificazione di Piazza della Visitazione.

L’incontro è stato proficuo e utile.

L’amministrazione, comprendendo le obiettive difficoltà degli operatori, si è impegnata ad accelerare e a completare i lavori nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la riapertura della Piazza.