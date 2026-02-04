Matera più sicura: l’incontro col nuovo Questore

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha accolto oggi nel Palazzo della Provincia il nuovo Questore della città dei Sassi, Davide Della Cioppa, in un incontro cordiale e proficuo volto a rafforzare il dialogo istituzionale tra l’Ente e la Polizia di Stato.

Al centro del colloquio, la condivisione di strategie per la tutela della sicurezza e la promozione della legalità sull’intero territorio provinciale.

Il confronto ha evidenziato la comune volontà di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, pilastro fondamentale per rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e garantire un presidio dello Stato sempre più capillare.

Il Presidente Mancini ha dichiarato:

“Al nuovo Questore rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro a nome dell’Amministrazione, dei dipendenti dell’Ente e di tutta la comunità provinciale, con la certezza di intraprendere un percorso condiviso al servizio dell’intera collettività materana”.

L’incontro conferma una collaborazione ritenuta imprescindibile per affrontare con visione unitaria le sfide del territorio e assicurare una presenza istituzionale autorevole, costante e vicina ai cittadini.