Ospedale di Matera: l’allegria del Carnevale entra in reparto per la gioia dei più piccoli. La colorata iniziativa

Aria di Carnevale nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle grazie di Matera.

Ieri i ragazzi del “Clan Duc in Altum” appartenenti al Gruppo Scout Matera 4, hanno allestito i corridoi e gli spazi comuni del reparto con festoni e maschere realizzate nei giorni scorsi, coordinati dalla maestra Anna Maria Viggiano dell’istituto “Enrico Fermi” di Matera.

Un modo per rendere più gioiosa la permanenza in reparto dei piccoli pazienti nel periodo di carnevale.

Un ringraziamento al gruppo scout, alla maestra e ai loro coordinatori, nonchè a tutto il personale sanitario della Pediatria, arriva dalla Direzione strategica dell’ASM per questa colorata iniziativa.