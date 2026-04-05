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Matera, Pasqua e Resurrezione: Auguri a tutti! Che possa essere un nuovo inizio per chi cerca pace, salute e serenità

5 Aprile 2026

La Redazione di MateraNews.net è lieta di augurarti una felice e serena Pasqua!

Abbiamo fatto del valore dell’informazione il nostro punto di riferimento e se riusciamo nell’intento lo dobbiamo soprattutto a te che ci segui ogni giorno.

Ti ringraziamo anche perché dimostri sempre di amare la nostra Regione ed in particolar modo la nostra bellissima Matera, una città piena di Storia e Cultura che non può che farci sentire pieni di orgoglio.

Ti auguriamo che questa Santa Pasqua possa rappresentare un nuovo inizio di speranza, salute e serenità.

La Redazione di MateraNews.net.