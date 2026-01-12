Matera, nuovo incarico per il consigliere comunale Scarnato: i dettagli

Il Partito Democratico provinciale di Matera, per voce della Presidente Beatrice Ilaria Difesca, esprime profonda soddisfazione per l’elezione del consigliere comunale Claudio Scarnato al nuovo Consiglio Provinciale, a seguito del voto dell’11 gennaio.

In una nota si precisa come si tratti:

“Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un lavoro collettivo, di dialogo e collaborazione tra amministratori e forze politiche locali, che hanno voluto sostenere con convinzione la candidatura in quota PD all’interno della lista ‘Uniti per la Provincia'”.

Ha dichiarato Difesca:

“Ringraziamo tutti gli amministratori che hanno scelto di credere nel progetto e di sostenere il Partito Democratico in questo importante passaggio istituzionale.

L’elezione di Scarnato è il segno che la buona politica, fatta di ascolto, coerenza e presenza, può ancora parlare ai territori e rappresentarli con dignità.

A Claudio Scarnato, il compito di farsi ponte tra territori e Provincia, rappresentando con responsabilità le istanze delle comunità locali e contribuendo, con spirito unitario, al rafforzamento del ruolo del PD sul piano istituzionale.

Siamo già al lavoro per avviare un piano di ascolto diffuso, con una serie di incontri nei comuni della provincia, per raccogliere esigenze e proposte, e affiancare con impegno e concretezza il lavoro del Presidente della Provincia Francesco Mancini, affinché si operi nell’interesse vero e profondo dei territori.

Il Partito Democratico continuerà a lavorare con impegno per costruire una rappresentanza forte, capace di rispondere alle sfide del territorio con serietà, trasparenza e visione”.