Matera: nascerà il Centro Interdipartimentale di Scienze della Città. L’annuncio

Nella Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera nascerà il Centro Interdipartimentale di Scienze della Città, un nuovo presidio di ricerca che rafforza in modo strutturale la presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in città.

Una notizia annunciata ieri pomeriggio dal Sindaco Antonio Nicoletti durante l’incontro nel corso del quale sono stati illustrati i risultati del lavoro svolto dalla CTE sul gemello digitale.

“È un risultato che mi rende particolarmente felice e soddisfatto – ha dichiarato il Sindaco Nicoletti –, perché dà finalmente concretezza all’originaria volontà di stabilizzare e rendere realmente presente qui l’attività del CNR. Matera è una città che ha bisogno di scienza e di ricerca, e oggi compiamo un passo decisivo in questa direzione”.

Il nuovo Centro rappresenterà uno stimolo fondamentale per l’approfondimento delle tematiche urbane, delle infrastrutture e dell’impiantistica, delle scienze del turismo e, più in generale, di quel sapere multidisciplinare necessario allo sviluppo delle città.

“Sapere che a Matera ci sarà il CNR in modo strutturato e che si parlerà, al plurale, di scienze della città – ha aggiunto il Sindaco Nicoletti – è il messaggio più importante.

Un messaggio che oggi trova concretezza grazie al lavoro svolto e che potrà crescere nel tempo con la presenza attiva e il sostegno del Comune di Matera”.

Nel suo intervento, il Sindaco Nicoletti voluto anche ringraziare il CNR per la collaborazione e l’impegno profusi, sottolineando come il percorso avviato dalla CTE, a partire dal progetto del gemello digitale, dimostri la capacità della città di essere laboratorio di innovazione e ricerca al servizio del territorio.

Il sindaco ha concluso il suo intervento garantendo il supporto del Comune a un progetto che rafforza il ruolo di Matera come luogo di sperimentazione e dialogo continuo tra istituzioni, ricerca scientifica e comunità.