L’ASM Matera nel progetto per la prevenzione di obesità e malattie metaboliche: i dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera è partner del progetto SHIELD – Sustainable Health Innovation and Engagement for Lifestyle Determinants, finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027, che coinvolge Basilicata, Puglia e Grecia nella sperimentazione di nuovi modelli di prevenzione per obesità e malattie metaboliche non trasmissibili, con particolare attenzione a giovani e adolescenti.

I dati epidemiologici evidenziano l’urgenza di interventi mirati: in Basilicata il 34% della popolazione è in sovrappeso e il 12% obesa, condizioni che aumentano il rischio di patologie croniche come diabete e sindrome metabolica.

Il progetto, con un budget complessivo di 2,1 milioni di euro, punta a rafforzare la prevenzione fin dall’età scolare, sviluppare strumenti digitali per il monitoraggio e lo screening e favorire l’accesso a percorsi di diagnosi precoce.

Il partenariato comprende, oltre all’ASM Matera, il Policlinico e l’Università di Bari, l’Università e l’Ospedale Universitario di Ioannina, l’Ospedale Generale di Corfù e il Centro di Welfare Sociale della Regione dell’Epiro.

Il coordinamento scientifico è affidato al prof. Antonio Moschetta del Policlinico di Bari.

Tra le principali azioni previste figurano la realizzazione di una piattaforma digitale per la collaborazione tra professionisti sanitari, medici di medicina generale e famiglie, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani e la creazione di un videogioco educativo dedicato alla promozione della dieta mediterranea e di corretti stili di vita.

Il progetto è stato avviato con un kick-off meeting a Bari lo scorso 4 dicembre 2025, al quale ha partecipato anche una delegazione dell’ASM di Matera.

Nei prossimi mesi saranno definiti protocolli condivisi tra i centri clinici, con le prime rilevazioni previste a partire dal prossimo anno.

Con SHIELD, l’ASM di Matera rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nella promozione della salute, puntando su innovazione, cooperazione internazionale e sostenibilità dei sistemi sanitari.