Matera: l’infermiera Marienza porta la fiamma olimpica tra i Sassi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera saluta i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con la partecipazione di Marienza Montemurro, infermiera del reparto Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che oggi ha ricoperto il ruolo di tedofora, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nella Città dei Sassi.
Un momento di alto valore simbolico legato ai principi di impegno, responsabilità e servizio alla collettività che contraddistinguono quotidianamente il lavoro di tutto il personale sanitario.