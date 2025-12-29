Addio ad Enrico Mascia, già sindaco di Policoro: questo il cordoglio del Presidente della Provincia di Matera

Il Presidente della Provincia Francesco Mancini esprime:

“a nome delle istituzioni che rappresento il più sincero cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia, già sindaco di Policoro.

Enrico è stato una figura di grande equilibrio, senso delle istituzioni e dedizione al bene comune.

La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio e per tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con lui.

Per me, oltre che un collega stimato, Enrico è stato un interlocutore leale e una persona con cui ho condiviso momenti di confronto sincero e costruttivo.

Conservo un ricordo autentico della sua umanità e della sua disponibilità al dialogo, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo modo di vivere la politica e il servizio alla comunità.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità di Policoro giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento di profondo dolore”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.