Matera: “La tutela dei minori e il loro benessere sono una priorità assoluta”. Il progetto

La Giunta comunale di Matera ha approvato la proposta progettuale “OFFSIDE TO BULLYING”, dando mandato al Sindaco Antonio Nicoletti di presentare la domanda di finanziamento a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 2025, promosso dal Ministero dell’Interno per il sostegno a programmi socio-assistenziali.

Il progetto, elaborato dal Servizio Politiche Sociali, risponde all’Avviso pubblico U.N.R.R.A. 2025 e mira a prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo e uso improprio dei social media, fenomeni in forte crescita soprattutto tra i minori di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

“OFFSIDE TO BULLYING”, dalla durata di 12 mesi e un budget richiesto di 40.000 euro, prevede un sistema integrato di interventi che coinvolge scuole, famiglie e comunità locale:

laboratori educativi negli istituti scolastici,

formazione specialistica per docenti,

incontri per genitori,

l’attivazione di uno sportello psicologico,

un helpdesk digitale,

una campagna di sensibilizzazione territoriale.

Il progetto nasce dall’analisi del contesto locale, che evidenzia:

un aumento delle richieste di supporto psicologico per minori,

difficoltà delle famiglie nella gestione dei dispositivi digitali,

una crescente esposizione dei ragazzi a contenuti inappropriati,

dinamiche di prevaricazione online.

Con l’approvazione della delibera, la Giunta comunale ha inoltre demandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali Paolo Milillo l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, confermando l’impegno dell’Ente a rafforzare le politiche di prevenzione e tutela dei minori sul territorio.

Dichiara il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“La tutela dei minori e il loro benessere sono una priorità assoluta per questa Amministrazione.

Con questo progetto vogliamo dare una risposta concreta a un disagio sempre più diffuso, rafforzando la rete tra istituzioni, scuole e famiglie.

Matera è una comunità attenta, capace di prevenire e non solo di intervenire quando il problema è già esploso”.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’Assessora alle Politiche Sociali Angela Braia, che ha sottolineato il valore di una iniziativa che rappresenta:

“un modello integrato di prevenzione che unisce educazione digitale, supporto psicologico e sensibilizzazione collettiva.

Investire oggi sulla consapevolezza dei più giovani significa costruire una comunità più inclusiva, responsabile e forte”.