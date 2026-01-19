ULTIME NEWS

Basilicata, servizi e tutele per le lavoratrici e i lavoratori: “Vi sono gare importanti”. La richiesta urgente

“È stata pubblicata sul BUR la legge che istituisce il Centro di Monitoraggio sugli appalti pubblici, una proposta che abbiamo avanzato con l’obiettivo di dare qualità ai servizi e tutele per le lavoratrici e i lavoratori.

Ora si proceda alle nomine del Centro, anche perché vi sono gare importanti che di qui a breve dovrebbero essere avviate”.

Lo dichiarano il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, il consigliere del Pd, Roberto Cifarelli, e il capogruppo di Bd, Piero Marrese, che aggiungono:

“Abbiamo anche inviato a fine anno ai sindacati e alle rappresentanze delle imprese tre proposte di legge, siamo in attesa di avere riscontri, su norme che attengono al:

  • contrasto del dumping contrattuale,
  • alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
  • al salario minimo.

Insomma, il pacchetto di proposte configura una politica che, nel rispetto delle materie concorrenti tra Stato e Regioni e del Codice degli Appalti, e nella complessità data, prova a mettere in equilibrio qualità dei servizi, tutela dei lavoratori e buona concorrenza tra le imprese.

Il nostro auspicio è che la Giunta regionale renda operativo il Centro di Monitoraggio e che le parti sociali ci facciano giungere valutazioni che ci consentano di depositare a breve le proposte di legge e far partire l’iter in Consiglio regionale”.