Matera, attenzione: temperature in discesa. Queste le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata stanno affluendo correnti più umide sud-orientali, legate all’approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo occidentale colma di aria fredda nordatlantica.
Il richiamo di aria temporaneamente più fredda dai Balcani favorirà altresì nevicate fin verso i 600-800m, con fiocchi possibili a Potenza e Campobasso.
Ma cosa ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani Martedì 20 Gennaio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.
Invece, Mercoledì 21 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.