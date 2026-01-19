Basilicata, trasporto pubblico gratuito per studenti: ecco la proposta

“Garantire il diritto allo studio, sostenere le famiglie e premiare il merito: sono questi i cardini della proposta di legge da me presentata, che introduce la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti della Basilicata, sulla base di criteri di reddito e merito scolastico”.

È quanto afferma il Consigliere di Forza Italia Fernando Picerno che aggiunge:

“L’iniziativa nasce dalla volontà di rimuovere gli ostacoli economici che ancora oggi limitano l’accesso allo studio, soprattutto nelle aree interne e nei contesti più fragili della Regione, dove i costi di trasporto rappresentano un peso significativo per molte famiglie.

Allo stesso tempo, la proposta valorizza la meritocrazia come leva fondamentale per incentivare l’impegno e la qualità del percorso formativo degli studenti lucani.

Il trasporto gratuito non deve essere solo una misura assistenziale, ma uno strumento di premialità capace di riconoscere e incentivare il merito, affiancandolo a criteri di equità sociale legati al reddito.

Investire sugli studenti significa investire sul futuro della Basilicata.

La proposta di legge si ispira a modelli già sperimentati con successo in altre regioni italiane, tra cui il Piemonte, dove politiche analoghe hanno prodotto effetti positivi sia in termini di contrasto alla dispersione scolastica sia di sostegno alla mobilità sostenibile e all’inclusione sociale.

La Basilicata ha oggi l’opportunità di colmare un divario e di dotarsi di uno strumento moderno e giusto, capace di coniugare diritto allo studio, sostenibilità economica e valorizzazione del capitale umano.

Premiare chi studia con impegno significa affermare un principio chiaro: il merito va riconosciuto e sostenuto, soprattutto quando incontra il bisogno. È questa la strada per una Basilicata più equa e competitiva, è questo l’obbiettivo della mia iniziativa legislativa”.