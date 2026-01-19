Matera è esplosa di gioia: “In sole 24 ore, ben 8 neonati sono venuti al mondo”. Auguri a tutte le mamme e i papà!

Matera ieri è asplosa di gioa: l’arrivo di nuove vite ha genaerato nuova speranza nella città.
Ecco quanto si apprende da “Nascere a Matera”, Pagina divulgativa su servizi ed attività assistenziali offerti dall’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Matera:
“Vogliamo condividere con voi un giorno davvero speciale per la nostra comunità!
In sole 24 ore, ben 8 neonati sono venuti al mondo, portando con sé speranza, gioia e amore infinito.
Ogni nascita è un momento unico, un inizio che ci ricorda quanto è preziosa la vita.
Siamo entusiasti di accogliere questi nuovi arrivati.
A tutte le mamme e i papà, i nostri più calorosi auguri e a tutti i neonati, benvenuti al mondo!”.