Matera è esplosa di gioia: “In sole 24 ore, ben 8 neonati sono venuti al mondo”. Auguri a tutte le mamme e i papà!

19 Gennaio 2026

Matera ieri è asplosa di gioa: l’arrivo di nuove vite ha genaerato nuova speranza nella città.

Ecco quanto si apprende da “Nascere a Matera”, Pagina divulgativa su servizi ed attività assistenziali offerti dall’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Matera:

“Vogliamo condividere con voi un giorno davvero speciale per la nostra comunità!

In sole 24 ore, ben 8 neonati sono venuti al mondo, portando con sé speranza, gioia e amore infinito.

Ogni nascita è un momento unico, un inizio che ci ricorda quanto è preziosa la vita.

Siamo entusiasti di accogliere questi nuovi arrivati.

A tutte le mamme e i papà, i nostri più calorosi auguri e a tutti i neonati, benvenuti al mondo!”.