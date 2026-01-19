A Ferrandina protezione attiva 24 ore su 24 per i più fragili: coinvolta la Croce Rossa Italiana. Il nuovo progetto

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.

Il nuovo progetto di welfare tecnologico, mira a garantire un monitoraggio costante e una risposta immediata in caso di emergenza, permettendo ai soggetti più vulnerabili di continuare a vivere presso il proprio domicilio in totale sicurezza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di potenziare i servizi di assistenza domiciliare, garantendo una protezione attiva 24 ore su 24 ai membri più vulnerabili della nostra comunità e offrendo un supporto concreto alle loro famiglie.

Durante l’incontro verranno illustrati:

i dettagli tecnici, le modalità di accesso al Numero Unico di Accoglienza;

l’impatto positivo che tale sistema avrà sulla qualità della vita dei beneficiari e dei loro caregiver.

L’iniziativa si configura come progetto pilota e coinvolgerà inizialmente 18 cittadini residenti nel territorio comunale, selezionati in base a criteri di fragilità e bisogno assistenziale.

Elemento centrale del progetto è l’utilizzo di un bracciale di sicurezza certificato come dispositivo medico, collegato a una centrale operativa attiva 24 ore su 24, gestita dalla Croce Rossa Italiana, in grado di garantire assistenza immediata in caso di necessità e di allertare familiari e servizi di supporto.

Accanto alla funzione di protezione, la teleassistenza rappresenta un importante strumento di contrasto alla solitudine, offrendo un presidio costante e un punto di riferimento affidabile nella vita quotidiana.

La presenza di un contatto umano continuo contribuisce a migliorare il benessere psicologico e la tranquillità degli utenti e delle loro famiglie.

Il servizio garantisce inoltre maggiore serenità ai caregiver, che possono contare su un sistema di assistenza sempre attivo anche quando non è possibile essere fisicamente presenti.

Al termine della fase pilota, i risultati saranno valutati ai fini di una possibile estensione e stabilizzazione del servizio a livello regionale, con l’obiettivo di ampliare il numero dei beneficiari e consolidare il modello di assistenza.

Interverranno all’incontro:

Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina;

Maria Murante, Assessore del Comune di Ferrandina;

Antonino Filocamo, Responsabile dei Servizi Sociali Comunali;

Delegato della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale dell’Alto Adige;

Andrea Trudu, Numero Unico di Accoglienza;

Nicola Massimo Morea, Presidente IV Commissione Regione Basilicata;

Maurizio Friolo, Direttore Generale ASL di Matera;

Cosimo Latronico, Assessore alla Salute Regione Basilicata.

Con questa iniziativa, il Comune di Ferrandina conferma il proprio impegno per una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili.

Di seguito la locandina con i dettagli.