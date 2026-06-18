Matera, la Bruna offre il pasto ai Suoi figli: ecco quando la cena solidale

Accogliendo l’invito di S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina, l’Associazione Maria SS. della Bruna ha inteso concretizzare quanto espresso su tela dal pittore naïf materano Tony Montemurro.

La rappresentazione della Vergine della Bruna che offre un pasto caldo a quanti sono nel bisogno ha infatti ispirato l’organizzazione di una cena solidale che avrà luogo a Matera, in piazza Duomo, il prossimo 21 giugno.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di diversi ristoratori e di varie aziende del territorio e il coinvolgimento di Caritas, Unitalsi, comunità di riabilitazione psichiatrica e centri di assistenza ai minori. L’organizzazione della cena si avvarrà inoltre del servizio volontario delle realtà associative e delle componenti che collaborano all’organizzazione della Festa della Bruna (Angeli del Carro, Confraternita “I Pastori della Bruna”, Associazione Cavalieri, staff dell’auriga).

L’iniziativa ben esprime il ruolo cui Matera è chiamata nell’anno in corso in qualità di Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo: la cena solidale non è infatti una semplice occasione di ristoro, ma un prezioso momento di convivialità, espressione di un dialogo che si fa ascolto, condivisione e prossimità per far sì che questi possano essere giorni di festa di tutti e per tutti.