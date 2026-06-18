Ospedale di Matera: inaugurato la rinnovata Unità Operativa di Malattie Infettive e Tropicali. Gli interventi effettuati

Inaugurato questa mattina, all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, la rinnovata Unità Operativa di Malattie Infettive e Tropicali.

Si tratta di un intervento che rafforza significativamente la capacità assistenziale del territorio e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie della provincia.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri:

il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo,

il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco,

il direttore medico dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, Livio Melpignano,

il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti,

l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Matera, Angela Braia,

l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico,

il direttore dell’Unità operativa di Malattie Infettive Grazia Pietromatera,

il direttore dell’Unità Medicina Generale, Giuseppe Nicoletti.

L’intervento rientra nell’Accordo Quadro finalizzato all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale previsti dal D.L. n. 34/2020 e dalla Legge n. 77/2020.

L’opera ha consentito la realizzazione di 16 posti letto dedicati alle degenze per pazienti affetti da patologie infettive, attraverso un importante intervento di ammodernamento tecnologico e impiantistico volto a garantire elevati standard di sicurezza, comfort e qualità assistenziale.

L’investimento complessivo di 1,8 milioni di euro si è reso necessario a causa della vetustà degli impianti esistenti e ha avuto l’obiettivo di assicurare condizioni ottimali sotto il profilo termoigrometrico, del ricambio d’aria e del controllo delle pressioni differenziali, elementi fondamentali per la gestione in sicurezza delle degenze infettive.

Sono stati completamente rifatti gli impianti aeraulici e idronici del reparto, con la sostituzione delle due Unità di Trattamento Aria (UTA) e l’installazione di sistemi di filtrazione assoluta di tipo CANISTER, in grado di migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza delle operazioni di manutenzione.

Le singole camere di degenza sono state dotate di sistemi avanzati per il controllo della temperatura e della pressione differenziale, monitorati anche da una centrale di regolazione dedicata.

Sono state sostituite le porte esistenti con nuove porte ospedaliere ad elevata resistenza, facilmente sanificabili e con migliori prestazioni acustiche e antincendio.

I servizi igienici sono stati riqualificati con nuovi accessori e finiture innovative, caratterizzate da elevata resistenza all’usura, ai detergenti e ai disinfettanti, nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari.

Sul fronte dell’efficienza energetica è stato effettuato il relamping completo con l’installazione di lampade LED ad alta efficienza e di nuove lampade di emergenza, oltre all’installazione di serrande tagliafuoco motorizzate.