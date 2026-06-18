Parco della Murgia Materana protagonista su Rai 1 e al Kursaal Santalucia di Bari. I dettagli

Un parco sempre più aperto, inclusivo e capace di dialogare con i grandi temi dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

È questa la visione che l’Ente Parco della Murgia Materana continua a promuovere attraverso la partecipazione a momenti di confronto e approfondimento dedicati al futuro dei territori.

In questo percorso si inserisce la presenza ieri del presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli, alla seconda tappa di “Repubblica Insieme”, ospitata nei giorni scorsi al Kursaal Santalucia di Bari.

L’iniziativa, promossa dal quotidiano la Repubblica, è stata dedicata ai temi del turismo, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, offrendo uno spazio di riflessione sulle prospettive di crescita delle comunità locali e sul ruolo che ambiente, cultura e paesaggio possono svolgere nei processi di sviluppo.

Nei giorni precedenti, il presidente Mianulli è stato, inoltre, ospite della trasmissione di Rai 1 “A Sua Immagine”, condotta da Lorena Bianchetti, contribuendo a raccontare al pubblico nazionale il patrimonio naturalistico, storico e culturale custodito dal Parco della Murgia Materana e il valore di un territorio che rappresenta uno degli ecosistemi più significativi del Mezzogiorno.

Dichiara il presidente Giovanni Mianulli:

«Il Parco della Murgia Materana rappresenta uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Mezzogiorno, un luogo in cui paesaggio, storia, biodiversità e presenza dell’uomo convivono da secoli in un equilibrio straordinario.

Far conoscere questo patrimonio a un pubblico sempre più ampio significa offrire nuove opportunità di crescita al territorio e alle comunità locali.

Allo stesso tempo, però, la valorizzazione deve procedere di pari passo con la tutela.

La crescita dei flussi turistici è un’opportunità importante, ma richiede programmazione, responsabilità e una visione di lungo periodo.

L’obiettivo deve essere quello di garantire un turismo capace di generare sviluppo, occupazione e benessere, preservando al contempo l’identità dei luoghi e gli equilibri ambientali che rendono unica la Murgia materana».

La partecipazione a eventi e programmi di rilevanza nazionale rappresenta un’occasione per accrescere la conoscenza del territorio e favorire una riflessione condivisa sulle sfide che attendono le aree protette, chiamate oggi a coniugare tutela ambientale, accessibilità, inclusione e sviluppo sostenibile in un contesto di crescente interesse turistico.