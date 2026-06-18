Presentata la 34ª edizione di MiniBasket in Piazza: Matera accoglie il mondo dello sport giovanile. I dettagli

Presentata ufficialmente la 34° edizione del torneo internazionale MiniBasket in Piazza a Matera.

Nella sala “Mandela” del Palazzo di Città, la Pielle Matera Basket, assieme alle più alte cariche amministrative e sportive hanno tolto definitivamente il velo alla kermesse.

Lunedì la prima palla a due e la sfilata per le strade della città dei Sassi per le 48 delegazioni provenienti da quasi ogni angolo del mondo.

Una festa di colori, sport, divertimento, amicizia, condivisione e nuove conoscenze.

Una festa che da quest’anno coinvolgerà oltre che Matera, Nova Siri, Corato, Bitritto, Bitonto e Cassano, anche Policoro e il suo lungomare.

Nella mattinata, ha aperto la conferenza stampa il presidente della Pielle Matera Basket, Giovanni Cotrufo, ricordando i 34 anni di attività e la voglia della società organizzatrice di guardare sempre avanti, con un sogno, quello di far arrivare a Matera anche una squadra dall’Oceania, per portare un rappresentante di ogni parte del globo terrestre al MiniBasket in Piazza.

Poi i saluti del sindaco della città dei Sassi, Antonio Nicoletti.

“Ringrazio la Pielle per l’organizzazione di un evento così gigantesco per il minibasket e per la città.

Grazie a queste manifestazioni la città diventa internazionale, per di più attraverso lo sport più bello, quello dei piccoli.

E poi, posso dirlo senza problemi guardando la mappa dei centri interessati, Matera si mette al centro dell’incontro tra Puglia e Basilicata grazie al MiniBasket”.

Un evento che a giusta ragione, entra nel novero delle attività di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Ha sottolineato la Direttrice Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Orlando:

“Questa edizione di Minibasket in Piazza dà il via a un capitolo importante del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che abbiamo chiamato Mediterranean Playground: il contenitore che Terre Immerse dedica ai giochi di strada come pratiche di incontro.

Minibasket in Piazza ne è l’espressione più autentica: da oltre trent’anni apre le piazze della città a bambini che pur parlando lingue diverse scoprono che è sempre possibile capirsi e dialogare quando si accetta di giocare insieme”.

A tal proposito, in connessione tra le capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026, arriverà nell’occasione una squadra dal Marocco.

Una settimana, quella del MiniBasket in Piazza, che coinvolge oltre che le Istituzioni, anche le Forze dell’Ordine e di Sicurezza locali, con le visite alla Questura, alla Polizia Stradale e alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

Infatti, importante in conferenza la presenza del Tenente Giannunzio Taranto, Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri e Radiomobile di Matera e dell’ingegner Antonio Savoia, Ispettore dei Vigili del Fuoco di Matera.

“Ringrazio la Pielle e il MiniBasket in Piazza per l’importanza che dedicano alla conoscenza delle regole e al loro rispetto”, ha ricordato il Tenente Taranto.

Interventi importanti anche per l’assessore alla Cultura e Turismo, Simona Orsi e dell’assessore allo Sport Giuliano Paterino del Comune di Matera, che hanno esaltato l’importanza della vocazione sportiva della città dei Sassi, e il forte fermento sportivo che si registra in città e che manifestazioni come il MiniBasket rendono reale e condiviso.

“Sono felicissimo di aver condiviso in questo anno di attività al Comune l’esperienza di questa straordinaria manifestazione con la Pielle.

Voglio ringraziare tutti, da Luciano Cotrufo e Angelo Tarasco a tutti i volontari della Pielle per l’impegno profuso e il grande risultato che ogni anno portano in città e non solo qui”.

Un momento importante è stato dedicato al programma della settimana, presentato assieme ai numeri del MiniBasket in Piazza da Ilaria Martinelli.

Seguito dal saluto dell’assessore allo sport del Comune di Policoro, nuovo “campo” di gioco all’aperto della manifestazione, che regalerà un campo vista mare ai partecipanti.

Ha detto l’assessore Giuseppe Montano:

“I ragazzi di questa manifestazione saranno gli ambasciatori di pace e amicizia tra popoli oggi e per il futuro”.

Un saluto e un augurio per la manifestazione è arrivato, anche dal Presidente Fip Basilicata, Giovanni Lamorte, sempre vicino alla manifestazione, come dal Presidente Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Matera, Lorenzo Calia.

Un bellissimo momento che si aggiunge alla manifestazione è la colazione mediterranea organizzata all’Hubout, laboratorio di innovazione, e organizzato assieme alla Biol Italia e coordinata da Giovanni Lacertosa.