Matera: il Sindaco ha ricevuto la visita del nuovo Prefetto. I dettagli dell’incontro

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto questa mattina al Palazzo Municipale la visita del nuovo Prefetto Maria Carolina Ippolito, appena insediata in città.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione, confermando la comune volontà di rafforzare il dialogo istituzionale e il lavoro sinergico tra la Prefettura e il Comune di Matera, nell’interesse della comunità e del territorio.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati alcuni temi di interesse generale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla legalità e al coordinamento tra le istituzioni, elementi fondamentali per garantire serenità e sviluppo alla città.

Il Sindaco Nicoletti, nel dare il benvenuto in città al nuovo rappresentante del Governo, ha sottolineato l’importanza di un rapporto costante e costruttivo tra gli enti, e ha rivolto al Prefetto Ippolito i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certo che la collaborazione avviata proseguirà in un clima di reciproca fiducia.

Ha detto il Sindaco Nicoletti:

“L’Amministrazione comunale lavorerà in piena sintonia con la Prefettura, nell’ottica di un’azione amministrativa efficace e condivisa che sia a beneficio di tutta la cittadinanza”.